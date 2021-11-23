Облили бензином и подожгли: 32 года на двоих получили сожители из Дзержинска за сожженную заживо мать двоих детей

Мужчину приговорили к 18 годам тюрьмы, а его возлюбленную к 14 годам Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородский суд поставил точку в одном из самых жутких преступлений последнего времени – двое сожителей заживо сожгли мать двоих детей. Напомним, трагедия произошла почти год назад в одном из гаражных массивов в дзержинской промзоне.

- При допросе подсудимые рассказали, что живут вместе, а погибшая якобы неоднократно флиртовала и оказывала особые знаки внимания мужчине, что и послужило мотивом совершения жестокого преступления, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Убийство женщины было совершено на почве ревности. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Вечером 24 ноября они все вместе выпивали. Тогда-то подсудимой и показалось, что ее знакомая оказывает мужчине чересчур пламенные знаки внимания. После того, как она закатила сцену ревности, мужчина облил потерпевшую из 5-литровой канистры бензином, а его подельница поднесла огонь.

У погибшей осталось двое детей. Фото: СОЦСЕТИ

Затем пара хладнокровно покинула место преступления, оставив 43-летнюю мать двоих детей гореть заживо. Сразу же после преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору». Его расследование продолжалось больше года. И вот, наконец, в этом громком деле сегодня поставлена точка.

- Решением суда мужчина приговорен к 18 годам лишения свободы, женщина – к 14 года, - рассказали следователи. – Приговор в законную силу пока не вступил. На допросе сожители лишь частично признали свою вину.

Вину по предъявленному обвинению фигуранты дела признали частично. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Напомним, ранее в социальных сетях распространялась версия об убийстве этой женщины "чёрными риэлторами". В сообществах утверждалось, что погибшая мешала отобрать квартиру у своего знакомого. Известно, что у убитой женщины остались двое детей.

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