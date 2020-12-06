"Он облил бензином, а она поднесла огонь": Сожители из-за ревности сожгли мать двоих детей в Дзержинске

Сожители из-за ревности сожгли мать двоих детей в Дзержинске Фото: СОЦСЕТИ

Ужасающее своим зверством убийство произошло в Дзержинске Нижегородской области. Там, 43-летнюю мать двоих детей заживо сожгли в промзоне. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершённое с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору". Предполагаемые убийцы сейчас уже задержаны – ими оказались 36-летний местный житель и его 35-летняя сожительница.

– По версии следствия, 24 ноября 2020 года подозреваемые выпивали вместе с потерпевшей в гаражном массиве дзержинской промзоны, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Поводом для убийства послужила ревность. Обвиняемые являются сожителями. Якобы погибшая неоднократно оказывала мужчине особые знаки внимания, что и послужило мотивом совершения этого жестокого преступления.

У женщины осталось двое детей. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

После очередного приступа ревности своей сожительницы мужчина облил потерпевшую из 5-литровой канистры бензином, а его подельница поднесла огонь.

– Сразу после этого подозреваемый покинул место преступления. Пострадавшая женщина скончалась от полученных телесных повреждений, – сообщили в региональном СУ СКР. – Вину по предъявленному обвинению они признали частично. В отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По закону за совершение этого преступления им грозит вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, ранее в социальных сетях распространялась версия об убийстве этой женщины "чёрными риэлторами". В сообществах утверждалось, что погибшая мешала отобрать квартиру у своего знакомого. Известно, что у убитой женщины остались двое детей.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования близким погибшей!

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