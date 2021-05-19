«Положил труп и присыпал песком»: Браконьеры убили егеря и закопали тело в лесу Нижегородской области

Валерия Гайдыша искали две недели. Фото: СОЦСЕТИ

История с пропавшим егерем в Нижегородской области получила трагичную развязку. Охотовед, которого искали всем миром десять дней, был убит браконьерами во время исполнения своего служебного долга. Чтобы замести следы преступления, изворотливые злоумышленники закопали его тело в лесу.

Всё произошло 4 мая в Ардатовском районе. В тот день 36-летний егерь Валерий Гайдыш уехал из своего дома в селе Саконы на старенькой служебной «буханке». Родные и близкие забеспокоились после того, как мужчина не вышел на связь, а затем в родной посёлок так и не вернулся.

На следующий день около рабочего поселка Мухтолово была обнаружена его машина, однако самого Валерия так и не нашли. Десять дней его искали опытные следователи, криминалисты, сотрудники полиции, МЧС, а также десятки волонтеров и местных жителей.

На поиски ежедневно выходили десятки людей. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Родные Гайдыша до последнего верили в чудо и надеялись увидеть его живым. 10 мая сестра Валерия Елена написала в соцсети пост, полный горечи и отчаянья.

«Такие ворюги кругом: имеют дорогие машины, живут не по правилам, нарушают всё, что можно было нарушить, едят, пьют, по курортам мотаются. А Валера работал, экономил, строил дом, и он кому-то понадобился, из-за рыбы. Господи, вы же нарушали закон, не он его писал, это его работа! Побойтесь Бога! Всё вернётся в ваши семьи! Ну уж очень много мы пролили слёз. Кто это сделал, отдайте его нам. Подскажите, где он. Дети плачут. Вы же русские люди, не фашисты», - написала она.

14 мая стало известно, что по подозрению в убийстве мужчины задержан 33-летний житель Ардатовского района.

«Днем 4 мая возле рабочего поселка Мухтолово между находящимся при исполнении служебных обязанностей охотоведом ГКУ НО «Центр охраны животного мира и водных ресурсов» и подозреваемым, который незаконно охотился в лесу, произошел конфликт. В результате злоумышленник убил Гайдыша и спрятал его тело», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

На следующий день после исчезновения охотоведа нашли лишь его машину. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Подозреваемого взяли под стражу. Кроме того, был задержан и его подельник – предполагаемый соучастник преступления, также житель Ардатовского района. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности», им уже предъявлено обвинение.

И только 18 мая один из задержанных «раскололся», что убил егеря и показал, где спрятал труп. Тело было обнаружено в километре от того места, где ранее был найден автомобиль охотоведа. Труп был зарыт в землю на глубину 30 сантиметров.

«Снял дёрн, откинул маленько, положил труп, присыпал песком и закрыл обратно вот этим же дёрном», - будничным тоном рассказывает на оперативных кадрах один из браконьеров, обвиняемый в совершении этого зверского преступления.

С целью установления причин смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается», - прокомментировали в региональном управлении СУ СК.

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