«Искромсали ножом все тело»: 19 лет тюрьмы дали нижегородцам, которые зарезали и сожгли беременную двойней девушку

19 лет тюрьмы дали нижегородцам, которые зарезали и сожгли беременную двойней девушку. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде сегодня была поставлена точка в одном из самых громких преступлений последнего времени – суд вынес приговор двум подельникам, убившим беременную девушку.

Напомним, это преступление в ноябре 2019 года потрясло всю Нижегородскую область. В то утро молодые люди были в гостях у своей 20-летней знакомой – выпили, закусили. Внезапно гости обратили внимание на украшения на руках хозяйки и у них возник жуткий план.

Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Напав с ножом на потерпевшую, они похитили браслет и кольца, а затем нанесли ей не менее 12 ножевых ранений по телу. Чтобы замести следы преступления, злоумышленники подожгли квартиру и скрылись, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Убийцы буквально искромсали ножом все тело своей жертвы, хотя прекрасно знали, что она находилась на пятом месяце беременности. Вскрытие показало, что девушка была беременна двойней.

- Семья у Тани неблагополучная. Родители у нее пили, а сама она наркотиками баловалась. Пыталась, правда, лечиться, даже в реабилитационный центр куда-то на юг ездила, да только без толку. Но такой судьбы все равно не заслуживала, - переживали соседи убитой девушки.

Что касается украшений, ради которых преступники решились на убийство, то они оказались обычной бижутерией. Когда душегубы принесли их в ломбард, им объяснили, что они совсем ничего не стоят.

Сразу после убийства мужчины подожгли квартиру. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Расследование этого жуткого убийства продолжалось больше года. И вот, наконец, в нем была поставлена точка.

- Оба мужчины признаны виновными в совершении сразу двух преступлений – «Убийство беременной женщины, совершенное группой лиц» и «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Решением суда 20-летний подсудимый приговорен к 19 годам лишения свободы, а его 28-летний подельник – к 17 годам. Свое наказание они будут отбывать в колонии строгого режима. Причем младший подельник свою вину так и не признал.

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