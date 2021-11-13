Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 13 ноября 2021 года: QR-коды в Нижегородской области отменят при улучшении эпидемиологической обстановки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 13 ноября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 200 716 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 786 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 176 369 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 442 человека.

К сожалению, за последние сутки тридцать восемь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 8 188 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 13 ноября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (17 926) и г. Бор (9 971), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (352) и Спасском районах (398). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (18 868), за прошедшие сутки там выявили 92 новых случая.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь четвертое место. Выше находятся Москва (5 183 новых случаев), Санкт-Петербург (3 421 новых случаев) и Московская область (2 726 новых случаев).

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