Снегопады и заморозки ожидаются в Нижнем Новгороде 12-14 ноября

Снег будет идти все выходные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Снежная и холодная погода ожидается в Нижнем Новгороде в ближайшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Яндекс. Погода.

Так, сегодня, 12 ноября, днем будет идти снег, который не прекратится даже ночью. Температура воздуха будет держаться стабильно на уровне 0…-1. Скорость ветра будет достигать 2,8 метров в секунду, в связи с осадками сохранится высокая влажность – до 95%.

Снегопад не прекратится и в субботу, 13ноября. Температура воздуха в светлое время суток будет колебаться между -1 и +1, а в ночные часы может похолодать до -2. Ветер северо-западный до 4,1метра в секунду, влажность воздуха – до 92%.

В воскресенье будет еще холоднее. С самого утра и до глубокой ночи ожидается -3…-2, снегопады и южный ветер до 2,6 метров в секунду. Тенденция к похолоданию сохранится и на следующей неделе.

Как ранее заметила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева, такие условия благоприятны для формирования снежного покрова. На дорогах уже образовалась гололедица, поэтому автолюбителям пора подумать о переходе на зимнюю резину.

В связи с изменением погодных условий возрастает риск увеличения числа автомобильных аварий, поэтому водителей призывают быть предельно осторожными и избегать опасных маневров.

Дороги и тротуары областного центра уже начали посыпать специальным составом от гололеда. В первый же день в этих работах были задействованы более 600 рабочих, а также 75 специализированных машин. Также к работам подключилась снегоуборочная техника.