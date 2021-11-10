Нижегородская Госавтоинспекция предостерегает водителей о гололедице на дорогах

Нижегородская Госавтоинспекция МВД России предостерегает водителей о гололедице на дорогах региона в связи с повышенной влажностью и минусовой температурой.

– С наступлением ночных заморозков на дорогах возможно образование гололедицы. Учитывая складывающуюся погодную обстановку, Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что в утренние и вечерние часы возможно образование гололедицы, как на проезжей части, так и в пределах пешеходных зон, – сказано в обращении к автолюбителям Нижегородской области.

В том числе в ведомстве обратили внимание на сокращение видимости на дорогах для всех участников движения ввиду выпадения осадков – снега и мокрого дождя.

– Важное условие для водителей – это осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Только строгое соблюдение ПДД позволит избежать трагедии на дорогах, – заключили в Госавтоинспекции.

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