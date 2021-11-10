Снежный покров установится в Нижнем Новгороде на текущей неделе

Средняя дата образования снежного покрова в нашем регионе приходится на 17 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осадки в виде снега и отрицательные температуры ожидаются в Нижнем Новгороде с 10 по 14 ноября. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

- Если говорить о температурном фоне, в предстоящие дни ночью ожидается 0…-5, днем – температура, близкая к нулю с колебаниями от -3 до +1 и, конечно осадки. Чаще всего это уже снег, а не только мокрый снег, поскольку уже минувшей ночью температура воздуха в большинстве районов города и области была -4…-5. Сегодня днем держится отрицательный фон, верхний слой почвы сковывается. Это хорошие условия для того, чтобы твердые осадки уже не таяли, - сообщила она.

Ольга Дмитриевна заметила, что в центральных и северных районах области уже формируется снежный покров, выпало до 2 сантиметров снега. Станция на Мызе также отметила около 1 сантиметра снега. В этом явлении нет никакой аномалии, так как средняя дата образования снежного покрова в нашем регионе приходится на 17 ноября.

- Снежный покров может формироваться от начала октября до последнего дня декабря. Если просмотреть климатическую летопись, в 1973 году он лег в зиму 20 октября. Это самое раннее установление снежного покрова, -добавила собеседница.

Однако, Ольга Дмитриевна не спешит говорить, что этот снежный покров может сохраниться. Он может формироваться до 3-5 раз и растаять, достигнув 30-40 сантиметров. Прогнозов по этому поводу пока нет.

- Я не думаю, что то, что у нас выпадет – останется, потому что в последние годы среднемесячная температура хоть и отрицательная -7…-8, все равно активные атлантические циклоны оставляют влагу, тепло и оттепели, - продолжила Ольга Дмитриевна.

По ее словам, замерзшие лужи и появившаяся на дорогах гололедица – нехороший знак для автомобилистов. Видимо, нижегородским автолюбителям пора подумать о визите в шиномонтаж и замене летней резины на зимнюю.

В региональной госавтоинспекции также предостерегают водителей о возможных неблагоприятных природных явлениях и призывают быть осмотрительными.