Более 600 рабочих обрабатывают тротуары Нижнего Новгорода от гололеда

Дороги и тротуары посыпают составом от гололеда. Фото: https://admgor.nnov.ru/

75 специализированных машин обрабатывают дороги Нижнего Новгорода от гололеда. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев на своей странице в Instagram.

Также он добавил, что на улицах города трудятся более 600 рабочих. Они вручную посыпают тротуары, лестницы и площадки на остановках специальной смесью.

Помимо этого, глава города обратился к нижегородцам с просьбой не создавать препятствий для работы дорожной техники.

- Давайте вместе справимся с этим первым вызовом зимы, для этого надо не ставить машины в неположенных местах, чтобы техника могла беспрепятственно сделать свою работу, и по возможности пользоваться общественным транспортом. Конечно, для автомобилистов важно еще своевременно позаботиться о смене летней резины на зимнюю, - сказал он.

Кстати, информацию о состоянии автомобильных дорог будут собирать в диспетчерской службе при МКУ «ЦДС» (телефон 430-40-40, 246-76-60, круглосуточно +79107904246).

Напомним, 11 ноября в областном центре прогнозируют сильную метель. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Водителей призывают быть предельно осторожными.