590 единиц техники задействовано в расчистке региональных дорог. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В четверг, 11 ноября, нижегородские дорожные службы перешли на усиленный режим работы из-за неблагоприятного метеорологического прогноза. Об этом сообщили в ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

Так, на дороги, где в прошлые года возникали проблемные ситуации, сразу же была направлена дежурная снегоуборочная техника. Уборка снега ведется непрерывно и продолжится ночью.

Всего уборкой дорог от наледи и снега в Нижегородской области занимается 590 единиц спецтехники, среди которых 194 комбинированные дорожные машины.

- Для обработки дорог использовано 2850 тонн песко-соляной смеси, - уточняет ведомство.

Напомним, что сейчас принимаются все необходимые меры для безопасности дорог в условиях непогоды, поэтому на расчистку федеральных трасс в Нижегородской области выведено 79 единиц техники.

Как сообщает региональное МЧС, непогода продолжит бушевать и в ночь на 12 ноября. В связи с этим водителей просят быть бдительны при управлении автомобилем и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

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