Семь странных фактов об убийстве Маши Гликиной: Почему виновника громкого преступления за семь лет так и не нашли. Фото: СОЦСЕТИ

С момента убийства красавицы-студентки Маши Гликиной прошло уже семь лет. За это время было проверены сотни нижегородцев, сделано свыше 7 тысяч ДНК-анализов, проведены официальные и неофициальные расследования. Однако отыскать убийцу так и не удалось. «Комсомолка» вспомнила все странности этого запутанного дела.

Шла пешком по темным улицам

Убийство 19-летней нижегородки в ноябре 2014 года всколыхнуло весь Нижний Новгород. В тот день девушка встречалась с бывшими одноклассниками в одном из кафе на Стрелке, а потом решила заглянуть к подруге за конспектами. Доехав до площади Минина, Маша вышла из автобуса и направилась на улицу Тимирязева. И вот тут-то и происходит первая странность – почему-то, несмотря на довольно позднее время и плохо освещенные лабиринты улочек, она решает идти к подруге пешком.

- Примерно в 23:15 я позвонила Маше, чтобы узнать, где она идет, - вспоминала ее подруга Ирина Семенова. – Но та ответила, что не придет, и бросила трубку. Голос у нее был какой-то запыхавшийся. Я почувствовала неладное и стала ей перезванивать, но телефон уже был недоступен…

Почему Маша?

То, что произошло дальше, следователям удалось восстановить только при помощи камер видеонаблюдения. Благо их в этом районе даже в 2014 году было предостаточно. Судя по кадрам, высокий лысый мужчина пересекся с Гликиной на улице Горького, после чего резко развернулся и пошел за девушкой по пятам. До следующего перекрестка ни странный мужчина, ни его жертва уже не дошли. Почему именно Маша привлекла его внимание, непонятно до сих пор. Следователи уверены, что она просто стала случайной жертвой.

В этом доме спустя несколько дней нашли тело Маши Гликиной. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Он охотился не именно за ней, - рассказывают следователи. - На камерах наблюдения он появился в семь часов вечера — за четыре часа до Маши. Все это время мужчина ходил взад-вперед, наблюдая за прохожими. Он искал подходящую жертву.

В двух шагах от Главка

Немало вопросов вызывает и само место убийства. Судите сами, маньяк напал на девушку в самом центре Нижнего Новгорода. К тому же, отсюда рукой подать до правоохранителей. Прямо напротив «заброшки», где нашли тело Гликиной, находится прокуратура. Пройдешь еще сто метров – и здание областной полиции. Одним словом, не самое лучшее место для поиска жертвы. Единственное, что могло бы хоть как-то объяснить эту странность – это то, что убийцей был приезжий. И эта версия следователями тоже отрабатывалась.

- У нас было две гипотезы, - признавался следователь Александр Игнатьев. – Во-первых, убийцей мог быть «речник», занимающийся судоходством по Волге. Приплыл, совершил преступление и уплыл. При отработке этой версии были проверены все судовые журналы за ноябрь 2014 года. Во-вторых, падали подозрения и на строителей. В те годы этот район Нижнего Новгорода активно застраивался. Чтобы сэкономить на стройке, на работу принимали людей без всяких документов.

Нашли с помощью экстрасенсов

Впрочем, несмотря на близость к главным силовым ведомствам и центру города, место это довольно глухое. В то время на улице Студеной было полным-полно «заброшек». Да что греха таить – их и сейчас в центре Нижнего Новгорода хватает. Затащить девушку в укромный уголок, не представляло никакого труда. Тем более что сам этот деревянный дом на камеры наблюдения не попадал. Даже сам момент нападения так и остался тайной. На кадрах видно, как поздней ночью мужчина идет за Гликиной, а потом возвращается ранним утром. С полной уверенностью говорить о том, что именно этот загадочный прохожий убил Машу, нельзя. Кстати, даже отыскать тело Маши было не так-то легко. Поиски продолжались не один день. И нашли ее только благодаря помощи экстрасенсов.

- По наводке экстрасенсов начали прочесывать местность, которую они описали, вооружившись фомками, фонариками и разводными ключами, - рассказывали друзья. - Срывали замки, залезали во все подвалы. И в одном из них нашли Машу, уже окоченевшей.

Забрал половину одежды

Нашедшие Машу волонтеры были поражены жуткой картиной – тело девушки лежало на захламленном полу в позе эмбриона. Руки и ноги у нее были связаны. Из одежды остались только шарф и толстовка, на лице - кровоподтеки. Видно было, что перед смертью Гликину истязали. Как показала экспертиза, девушку изнасиловали и задушили. Почему убийца забрал с собой половину ее одежды, неизвестно до сих пор. Друзья Маши уверены, что на них могли тоже остаться следы убийцы.

Так выглядит главный подозреваемый в деле об убийстве Маши Гликиной. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Убийца унес с собой Машину одежду. Джинсы, ботинки, пальто, - подтверждают следователи. - Оставил только толстовку и шарф на шее. А еще пропали кошелек с банковской картой и сотовый. Даже была версия, что это убийство ради ограбления. Но преступник не пытался снять деньги с карточки. И телефон Гликиной не появился ни у одного из перекупщиков.

Видео появилось спустя девять месяцев

Сейчас видео предполагаемого убийцы Маши Гликиной видели, пожалуй, уже все нижегородцы. Однако опубликованы они были лишь спустя девять месяцев после убийства – 24 июня 2015 года. Хотя, по словам друзей и знакомых Маши, появились в распоряжении следователей они уже через четыре дня после трагедии. И это еще одна странная деталь в этом запутанном преступлении.

- Нам непонятно, почему это видео не опубликовали раньше, - удивлялась подруга Маши Валерия Алтарева. - Скорее всего, следователи опасались спугнуть убийцу, но, думаю, обнародовав эти записи раньше, убийцу Маши уже могли бы задержать. К тому же, обратите внимание, на одном из роликов видно, что этот мужчина смотрит прямо в объектив, то есть он понимает, что засветился!

140 томов дела и семь тысяч ДНК-экспертиз

Со дня убийства Маши Гликиной прошло уже семь лет. За это время в деле сменился не один следователь, было исследовано больше семи тысяч образцов ДНК. Однако отыскать убийцу так и не удалось.

- Пока этот пазл не складывается. Хотя по делу написано уже больше ста сорока томов, - рассказывал руководитель первого отдела по особо важным делам СУ СКР по Нижегородской области Андрей Кириллов. - Существует несколько версий, почему убийца никак себя не проявляет. Во-первых, он может где-то отбывать срок. Во-вторых, его может просто не быть в живых.

Похожих на фоторобот людей находят то тут, то там. На причастность к этому убийству кого только не проверяли – от душегуба Олега Белова до таинственного владельца дома с иконами. Но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Слабый луч надежды забрезжил в июне 2018, когда в Москве задержали напавшего с ножом на 11-летнюю девочку Виталия Косячкина, сильно смахивавшего на кадры с видеокамер. К тому же, выяснилось, что в Москву мужчина переехал из Нижнего Новгорода и ранее уже был судим за убийство и изнасилование. Однако ДНК-экспертиза оказалась непреклонна – убийца Маши Гликиной не он. Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается.

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