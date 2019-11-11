Владельца дома с иконами на улице Нижегородской проверили на причастность к убийству Марии Гликиной

Ровно пять лет прошло со дня убийства 19-летней студентки Марии Гликиной. В 2014 году эта история потрясла весь Нижний Новгород. Оно и понятно – студентка занималась активной общественной деятельностью и вообще была довольно известным в городе человеком.

Когда стало известно об ее исчезновении, к поискам подключился едва ли не весь Нижний Новгород: волонтеры, друзья, знакомые и просто неравнодушные горожане. Однако спасти девушку не удалось – спустя несколько дней в подвале заброшенного деревянного особняка она была найдена убитой. С того трагического дня прошло пять лет, но отыскать убийцу студентки так и не удалось. Как продвигается расследование, и какая работа была проделана за это время – «Комсомолке» рассказала следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Нижегородской области Юлия Храпцова.

На причастность к убийству девушки проверили подозреваемых от Камчатки до Калининграда.Фото: СОЦСЕТИ

Версии

С самого начала следствием рассматривалось несколько версий произошедшего. Одна из них касалась друзей и знакомых девушки. Однако после отработки всего близкого окружения стало понятно – к убийству Маши они не причастны. Еще одна гипотеза была связана с работниками речного флота. В момент убийства навигация была еще не завершена. Поэтому «речник» запросто мог приплыть, совершить преступление и уплыть. Однако и эта версия не подтвердилась – все, кто могли быть той осенью в Нижнем Новгороде, были тщательно проверены на причастность к совершенному преступлению и оказались вне подозрений оперативников.

И, наконец, гастарбайтеры. В 2014 году центр Нижнего Новгорода активно застраивался. Чтобы сэкономить время и деньги, на работу принимали людей без оформления трудовых договоров. Бригадиры набирали дешевую рабочую силу, приезжих, работающих вахтовым методом. К счастью, всех этих людей удалось отыскать. У них были взяты образцы слюны для сравнения с генотипом предполагаемого преступника. Совпадений также не было обнаружено.

- За эти годы отрабатывались самые разные версии случившегося, - признает Юлия Храпцова. – Называть их все мы не будем, потому что это тайна следствия. Часть версий к настоящему моменту полностью проверена и отброшена, работа по проверке других версий продолжается.

Подозреваемые

Несмотря на то, что сотрудники правоохранительных органов располагают фотороботом подозреваемого и записями с камер видеонаблюдения, главным доказательством остается ДНК-профиль предполагаемого убийцы. На сегодняшний день образцы ДНК получены у более чем 10 тысяч человек. Все полученные образцы проверяются по базам данных.

- В первую очередь, проверяются люди, ранее судимые за аналогичные преступления против половой неприкосновенности и против личности, - рассказывает Юлия Храпцова. – Также в наше поле зрения попадают люди, внешне похожие на фоторобот подозреваемого, а также те, кто в момент преступления находился неподалеку от места происшествия.

К слову, совсем недавно после выхода сюжета про владельца дома с иконами на улице Нижегородской многие горожане обратили внимание на его сходство с опубликованным фотороботом. Следователи сразу провели проверку и могут с уверенностью сказать – к убийству Марии Гликиной отношения он не имеет.

Предполагаемый убийца случайно попал на камеры видеонаблюдения.Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Ареал поиска

На сегодняшний день в деле об убийстве Марии Гликиной насчитывается свыше 70 томов. Одних только поручений по отработке подозреваемых в разные регионы России у следователей накопилось несколько коробок.

- В настоящее время нами разосланы поручения более чем в половину регионов страны, - рассказывает Юлия Храпцова. – Проверялись люди в Дагестане, Ингушетии, Забайкальском и Краснодарском краях, Республике Коми и во многих других субъектах федерации. Одним словом, поиски велись от Калининграда до Камчатки. Благодаря проверке ДНК-профилей по стране удалось раскрыть сразу несколько преступлений, в том числе кражи и грабежи.