79 машин выведено на уборку федеральных трасс в Нижегородской области

На расчистку федеральных трасс в Нижегородской области выведено 79 единиц техники. Речь идет о дорогах М-7 «Волга», Р-177 «Поветлужье» и Р-158, которые проходят через регион. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

В четверг, 11 ноября, в Нижнем Новгороде и области пошёл снег, что и стало причиной для принятия всех необходимых мер для безопасности дорог в условиях непогоды.

- Дорожные службы работают в усиленном режиме, - уточняют в ведомстве. - Уборка идет непрерывно.

Известно, что уборкой и обработкой дорог занимается 37 комбинированных дорожных машин, 12 погрузчиков, 5 автогрейдеров, 5 роторных снегоочистителей и 2 тягача.

Для обработки дорог используют порядка 1 тысячи тонн противогололедных материалов.

В настоящее время затруднения движения наблюдается на федеральной автодороге М-7 «Волга». Подрядчик, ответственный за содержание дороги, не справляется с работой, поэтому для стабилизации ситуации привлечены ресурсы других организаций.

Сейчас там работает 15 машин спецтехники, но в ближайшее время их количество будет увеличено.

Нижегородским водителям напоминают быть предельно внимательными на дорогах, а в случае нештатных ситуаций звонить в диспетчерскую службу по номеру 8-800-505-76-52 (круглосуточно, звонок бесплатный). Дорожники готовы оперативно отреагировать на вызов.

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