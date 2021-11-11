Нижний Новгород занял третье место в рейтинге мегаполисов с самыми снежными зимами

Самой снежной была зима 2010-2011 годов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижний Новгород вошел в тройку крупных российских городов с самыми снежными зимами. По данным метеонаблюдений последних 10 лет, средняя толщина снежного покрова в столице Приволжья составляет 126 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса».

В рейтинге городов-миллионников с самыми снежными зимами Нижний Новгород занял третье место, уступил лишь Перми и Челябинску, где толщина снежного покрова в среднем достигает 143 и 181 сантиметр соответственно.

- Снег в Нижнем Новгороде идёт в среднем 114 дней, в последний раз он обычно выпадает в апреле. Общая толщина снега, выпавшего за сезон, составляет в среднем 126 см. Если представить, что над всей территорией города осадки выпадают равномерно, получится, что на Нижний Новгород ложится примерно 52 млн «КамАЗов» снега. В сумме снег лежит около 147 дней и сходит обычно во второй половине апреля, - рассказали аналитики Яндекс.Погоды.

У нижегородцев свежа в памяти минувшая зима, когда город завалило сугробами чуть ли не в человеческий рост, снегопады продолжались всю первую половину марта. Однако, по данным метеонаблюдений, самой снежной зимой за последние десять лет была зима 2010-2011 годов: тогда общая толщина выпавшего снега составила 153 сантиметров. А самым снежным днём было 20 апреля 2015 года: тогда за раз выпало сразу 18 сантиметров снега.

На этой неделе в Нижегородскую область пришли отрицательные температуры, и кое-где в северных районах уже установился снежный покров толщиной до двух сантиметров. Станция на Мызе также отметила около 1 сантиметра снега. В этом явлении нет никакой аномалии, так как средняя дата образования снежного покрова в нашем регионе приходится на 17 ноября.

- Снежный покров может формироваться от начала октября до последнего дня декабря. Если просмотреть климатическую летопись, в 1973 году он лег в зиму 20 октября. Это самое раннее установление снежного покрова, - рассказала начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.