Сильная метель накроет Нижний Новгород в ближайшие часы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сильная метель ожидается в Нижнем Новгороде и местами по области в ближайшие 1-3 часа. Экстренное предупреждение распространило региональное Управления ГУ МЧС России.

Согласно информации, синоптики прогнозируют сильный юго-западный порывистый ветер до 13-18 метров в секунду. Существенно осложнится ситуация на дорогах: из-за неблагоприятной погоды образуется гололед, поэтому водителям необходимо быть особенно осторожными. Если вы еще не «переобули» свой автомобиль в зимнюю резину, лучше воздержаться от поездок, дабы не стать участником дня жестянщика.

Кажется, сбываются прогнозы синоптиков: ранее сообщалось о том, что на этой неделе в Нижнем Новгороде установится снежный покров. Кстати, на севере области снег уже лежит местами толщиной до 2 сантиметров.

По словам начальника отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольги Мокеевой, средняя дата образования снежного покрова в нашем регионе приходится на 17 ноября.

- Снежный покров может формироваться от начала октября до последнего дня декабря. Если просмотреть климатическую летопись, в 1973 году он лег в зиму 20 октября. Это самое раннее установление снежного покрова, - рассказала она.

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