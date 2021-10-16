Число пострадавших в массовом ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде выросло до 24 человек

Число пострадавших в массовом ДТП с двумя автобусами и газелью в Нижнем Новгороде выросло до 24 человек. Ранее сообщалось, что травмы получили всего 18 нижегородцев, однако в региональном минздраве привели более уточнённые данные.
- В областную клиническую больницу им. Н.А. Семашко доставлено 23 человека, так как ещё один пострадавший от госпитализации отказался, медицинскую помощь ему оказали прямо на месте происшествия, - уточнили специалисты.
Напомним, что авария произошла на улице Мирошникова около трех часов дня, куда немедленно выехали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.
К слову, оказание помощи пострадавшим губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову.
Из числа госпитализированных двое - в тяжёлом состоянии, им проводятся экстренные операции, ещё один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.
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