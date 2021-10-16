Число пострадавших в массовом ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде выросло до 24 человек

Число пострадавших в массовом ДТП с двумя автобусами и газелью в Нижнем Новгороде выросло до 24 человек. Ранее сообщалось, что травмы получили всего 18 нижегородцев, однако в региональном минздраве привели более уточнённые данные.

- В областную клиническую больницу им. Н.А. Семашко доставлено 23 человека, так как ещё один пострадавший от госпитализации отказался, медицинскую помощь ему оказали прямо на месте происшествия, - уточнили специалисты.

Напомним, что авария произошла на улице Мирошникова около трех часов дня, куда немедленно выехали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.

К слову, оказание помощи пострадавшим губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову.

Из числа госпитализированных двое - в тяжёлом состоянии, им проводятся экстренные операции, ещё один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!