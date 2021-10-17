Одна из пострадавших в массовом ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде подключена к ИВЛ

Стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде.18 человек были отправлены домой на амбулаторное лечение, тем временем ещё пять человек находятся в больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Инстаграме.

На данный момент известно, что пострадавшая женщина 55 лет находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии. Пациентка подключена к ИВЛ, врачи диагностировали у неё тяжелую сочетанную травму, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровотечение, грудо-спинальную травму, гемопневмоторакс двусторонний дренирован.

В больнице остается и мужчина 56 лет в состоянии средней степени тяжести. У него обнаружен открытый перелом правой голени.

На лечении остается и 80-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. У пенсионерки диагностирован открытый перелом костей правого предплечья.

Ещё одной пациенткой сейчас является женщина 59 лет. У неё нашли перелом левой ключицы, травматическое субарахноидальное кровотечение. В настоящее время её состояние оценивается как стабильное, но средней степени тяжести.

В отделении лечение проходит также мужчина 38 лет, он находится в стабильном состоянии средней степени тяжести. У нижегородца тяжелая сочетанная травма, линейный перелом черепа, резаная рана шеи, субарахноидальное кровоизлияние.

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