Газель, автобус, маршрутка: 18 человек пострадали в массовом ДТП в Нижнем Новгороде

ДТП произошло у дома №5 на улице Мечникова около трех часов дня. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Жуткая авария произошла 16 октября в Московском районе в Нижнем Новгороде – там столкнулись автобус, маршрутка и грузовая газель. ДТП произошло у дома №5 на улице Мечникова около трех часов дня. По предварительным данным, в ходе столкновения пострадали 18 человек, погибших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, в ходе столкновения пострадали 18 человек, погибших нет. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По словам полицейских, к массовому ДТП привела невнимательность со стороны водителя Газели, который выезжая с прилегающей дороги, не выполнил требования дорожного знака «Уступи дорогу» и столкнулся с автобусом марки «ЛиАЗ». Тем временем автобус протаранил маршрутку марки «ПАЗ» и вылетел с дороги через бордюр и практически врезался в стену соседнего дома.

- В результате ДТП за медицинской помощью обратились 18 человек, 5 из них госпитализированы в больницу, - уточнили в правоохранительных органах.

Для ликвидации последствий аварии привлекались силы 9 спасателей МЧС. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также регулируют движение в месте ДТП.

Для ликвидации последствий аварии привлекались силы 9 спасателей МЧС и двух единиц техники. На месте они оказали помощь двум пострадавшим пассажирам.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По данному факту прокуратурой Нижегородской области уже организована проверка. Прокурор Московского района работает на месте, чтобы установить обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдению федерального законодательства.

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