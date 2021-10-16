Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 октября 2021 16:25

Газель, автобус, маршрутка: 18 человек пострадали в массовом ДТП в Нижнем Новгороде

18 человек пострадали при столкновении двух автобусов и газели в Нижнем Новгороде
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
ДТП произошло у дома №5 на улице Мечникова около трех часов дня.

ДТП произошло у дома №5 на улице Мечникова около трех часов дня.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Жуткая авария произошла 16 октября в Московском районе в Нижнем Новгороде – там столкнулись автобус, маршрутка и грузовая газель. ДТП произошло у дома №5 на улице Мечникова около трех часов дня. По предварительным данным, в ходе столкновения пострадали 18 человек, погибших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, в ходе столкновения пострадали 18 человек, погибших нет.

По предварительным данным, в ходе столкновения пострадали 18 человек, погибших нет.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По словам полицейских, к массовому ДТП привела невнимательность со стороны водителя Газели, который выезжая с прилегающей дороги, не выполнил требования дорожного знака «Уступи дорогу» и столкнулся с автобусом марки «ЛиАЗ». Тем временем автобус протаранил маршрутку марки «ПАЗ» и вылетел с дороги через бордюр и практически врезался в стену соседнего дома.

- В результате ДТП за медицинской помощью обратились 18 человек, 5 из них госпитализированы в больницу, - уточнили в правоохранительных органах.

Для ликвидации последствий аварии привлекались силы 9 спасателей МЧС.

Для ликвидации последствий аварии привлекались силы 9 спасателей МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также регулируют движение в месте ДТП.

Для ликвидации последствий аварии привлекались силы 9 спасателей МЧС и двух единиц техники. На месте они оказали помощь двум пострадавшим пассажирам.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По данному факту прокуратурой Нижегородской области уже организована проверка. Прокурор Московского района работает на месте, чтобы установить обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдению федерального законодательства.

Столкновение двух автобусов и газели в Нижнем Новгороде
Видео: ГУ МВД России по Нижегородской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!

ДТППроисшествия: ДТП