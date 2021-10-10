Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 октября 2021 года: Спрос на вакцинацию вырос на 14% в регионе

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 октября 2021 года: На 14% вырос спрос на вакцинацию в регионе
Фото: Иван МАКЕЕВ
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 643 случая новых заражений коронавирусом – это очередной рекорд по числу заболевших. Последнюю неделю показатели ежедневно превышают все предыдущие отметки. Число заболевших в области почти достигло 175 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 175 106 жителей.
Количество выздоровевших в том числе растёт. На сегодня излечившихся в регионе 159 223 человека. За последние сутки выписали 472 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 35 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 6 901 житель региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 500 новых случаев заражения COVID-19.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
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