Непривитых преподавателей ВГУВТ отстранили от работы в Нижнем Новгороде

Предподавателей Волжского государственного университета водного транспорта, не имеющих прививки от коронавируса, отстранили от работы без сохранения заработной платы в Нижнем Новгороде. Соответствующий приказ и.о. ректора вуза Жанна Пыжова подписала ещё 6 октября 2021 года. Об этом сообщил портал "Открытый Нижний".

– Приказываю отделу кадров с 08.10.2021 отстранить от работы без сохранения заработной платы до улучшения эпидемической обстановки, отмены постановления Главного государственного санврача по Нижегородской области или до момента иммунизации работников, не прошедших обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции, – сказано в официальном документе на сайте ВГУВТ.

Приказ не касается только тех педагогов, у которых имеется медотвод от вакцинации.

Кроме того, Жанна Пыжова потребовала предоставлять ей отчёт о ходе вакцинации сотрудников учебного заведения каждый четверг до 18:00. К 1 ноября этого года все сотрудники вуза обязаны привиться.

В соцсетях отмечается, что от работы отстранили 14 человек – для каждого из них потерянное место является основным местом работы. У некоторых из них есть несовершеннолетние дети.

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