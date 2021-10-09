Соблюдение масочного режима проверяют в ТЦ всей Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В крупных торговых центрах Нижегородской области проходят рейды по соблюдению масочного режима и других COVID-требований. За прошедшую неделю составлено семь протоколов за нарушения указа губернатора о режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в правительстве региона.

К примеру, в областном центре проверки прошли в торговых центрах "Фантастика" и "Небо". Среди проверяющих, помимо полиции, были сотрудники нижегородского Минпрома. В проверке общественного транспорта участвовали представители Минтранса. Отмечено, что проверялись также и заведения общепита: с 00:00 до 06:00 они должны работать только на вынос.

В Красных Баках проверены 12 торговых точек – на них пришлись один протокол и три предупреждения. Вместе с тем рейды прошли в Лыскове, Выксе и других населённых пунктах.

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