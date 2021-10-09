Свыше 140 млн рублей на лекарства для корнавирусных больных поступит в Нижегородскую область

Дополнительные средства в размере свыше 140 миллионов рублей поступят в Нижегородскую область на лекарства для больных коронавирусом жителей. Предложение о выделении этих средств из резервного фонда Правительства РФ поддержала профильная комиссия Федерального Собрания. Этими сведениями поделился председатель комиссии Андрей Макаров.

– Средства направят на софинансирование расходных обязательств регионов по финансовому обеспечению мероприятий для приобретения лекарственных препаратов при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. В условиях роста заболеваемости объёмы и регулярность такой поддержки приобретают особое значение, – подчеркнул он.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратил внимание на печальную статистику: количество развёрнутых коек для коронавирусных больных в регионе на данный момент сопоставимо с пиковым значением второй волны.

– Всё это создаёт очень серьёзную нагрузку на систему здравоохранения. Вместе с этим у большинства болезнь протекает в форме, которая позволяет лечиться на дому. Крайне важно обеспечить таких пациентов всеми необходимыми лекарствами, – резюмировал глава региона.

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