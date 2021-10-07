Опустевшие торговые центры, фитнес-клубы и игровые комнаты: как изменилась жизнь нижегородцев после введения мультипассов Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Со вчерашнего дня на территории Нижегородской области вернули механизм контроля за населением с помощью QR-кодов. Губернатор объяснил, что данная мера связана с высоким ростом заболеваемости в регионе. Доступ на массовые мероприятия в Нижегородской области с 6 октября изменился: теперь попасть на них можно только при наличии сертификата о вакцинации или мультипасса. Новые правила коснулись и посещения развлекательных учреждений и массовых мероприятий: музеев и зоопарков, кинотеатров, театров, выставок и других мест. Корреспондент Комсомолки прогулялся по городу и проверил, куда пустят людей без заветного документа.

Первым делом мы решили проверить, как новые антиковидные меры соблюдаются в нижегородских кинотеатрах. Около касс было не так много людей, но желающих прийти в кино оказалось достаточно. Купить билет можно как на кассе, так и через специальный автомат – примечательно, что ни там, ни там вас не спросят о наличии мультипасса. Стоит отметить, что сотрудники кинотеатра соблюдают все меры профилактики коронавируса: проводят дизенфекцию залов, проверяют наличие масок, измеряют температуру на входе, а также рассаживают посетителей в зале для соблюдения социальной дистанции.

Кинотеатры после введения новых ограничений Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Однако, однозначно сказать о том, проверят у вас сертификат о вакцинации или нет – сказать нельзя. Все зависит от сотрудника, к которому ты попадешь: одни непреклонны и требуют показать QR-код или заветный документ, другие же готовы закрыть глаза на то, что у вас будет одна прививка вместо двух, а третьи вообще – даже ничего об этом не спросят.

Игровые детские комнаты после введения новых ограничений Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

В детских игровых комнатах торгового центрах ситуация оказалась похожей. Опять же, в глаза бросилось отсутствие каких-либо новых объявлений или предупреждений об изменениях в указ губернатора. Желающих, отдать своего ребенка в детскую комнату, было не так много – за все время в игровом центре играла всего одна девочка. Однако, для посещения центра никаких сертификатов или QR-кодов не требовали. Все меры ограничились наличием средств индивидуальной защиты у взрослого.

Игровые детские комнаты после введения новых ограничений Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Следующим пунктом в списке были, конечно же, фитнес-центры, которые пользуются огромной популярностью у нижегородцев. Посетить и сравнить удалось целых два спортивных клуба совершенно разных сетей. Несмотря на подписанные губернатором изменения в указ, в первом никто даже и не вспомнил о необходимости проверить наличие сертификата о вакцинации при посещения спортзала. Однако, во втором был целый пропускной пункт - у каждого посетителя на входе проверяли температуру, наличие маски и QR-кода, мультипасса или иного документа.

Фитнес-клубы после введения новых ограничений Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

На возможные вопросы о вариантах обойти систему или пройти позаниматься без мультипасса сотрудники были непреклонны и просто указывали на объявление на стенде.

Объявление в фитнес-клубе Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

В конце попытать удачу и проверить, как обстоят дела в театрах Нижнего Новгорода, мы отправились в Нижегородский государственный академический театр оперы и балета. На входе сразу нас встретило объявление на двери о вступлении с 6 октября новых антиковидных мер.

Объявление в фитнес-центре Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

В театре, как и ожидалось, людей не было совсем. О новых изменениях в правилах посещения театров мы узнали сразу – только подойдя к окошку кассы и задав вопрос о предстоящих спектаклях.

Объявление в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

- Вот этот спектакль хороший, советую. Только вы ведь знаете? Сейчас у нас по новому указу губернатора можно только по сертификатам о вакцинации или еще есть мультипассы, по ним можно, - сразу сходу сообщают в кассе оперного театра.

Театры после введения новых ограничений Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Так, в ходе разговора мы узнаем, что в театрах все, действительно, строго. Попасть на спектакль можно исключительно по QR- коду или действующему мультипассу.