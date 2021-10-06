Доступ на массовые мероприятия изменится в Нижегородской области: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В Нижегородской области, как и во всей стране, фиксируется рост заболеваемости. Вместе с этим у нас есть возможность не приостанавливать работу организаций и не запрещать массовые мероприятия, как это делалось в прошлом году, а ограничить их посещение, чтобы минимизировать угрозу заражения. Для этого понадобится либо сертификат о вакцинации, либо сертификат об иммунизации, либо активированный «Мультипасс», - отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора, в Нижегородской области привита уже почти треть населения. Он также призвал всех жителей региона как можно скорее вакцинироваться.

Согласно изменениям в указ, попасть на массовые мероприятия теперь можно только при предъявлении QR-кода с ЕПГУ одного из следующих документов: сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации; или при предъявлении активированного «универсального документа посетителя мероприятий» либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа.

Соблюдение требований о наличии указанных документов необходимо для посещения следующих организаций:

· фитнес-центров, бассейнов, спортивных клубов, а также спортивных сооружений и объектов спорта;

· музеев, зоопарков;

· кинотеатров, дельфинариев;

· организаций, осуществляющих спортивную подготовку и (или) организующих проведение спортивных (физкультурных) мероприятий;

· театров, оперных зданий, мюзик-холлов, концертных залов, цирков, прочих организаций, осуществляющих деятельность в области 8 исполнительских искусств (ОКВЭД 90.01), учреждений клубного типа (клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества);

· организаций, осуществляющих конгрессно-выставочную деятельность; детских игровых комнат, аквапарков, аттракционов, батутных центров, парков развлечений.

Напомним, что против гриппа привилось уже 20% нижегородцев, в том числе более 151 тысячи детей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

С 27 сентября по 3 октября на территории Нижегородской области зарегистрировали заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. На 6 октября карантин по ОРВИ и COVID-19 ввели в 15 % нижегородских школ и детских садов.

А также, нижегородские работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удалёнку.

Работодатели Нижегородской области снова обязаны перевести часть сотрудников на удалённую работу, а именно не меньше 30% от общего числа работников. Соответствующие изменения губернатор региона Глеб Никитин внёс в указ о режиме повышенной готовности. Они вступают в силу с 6 октября.