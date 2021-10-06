Мультипассы нижегородцев с антителами аннулируют с 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, выданные ранее мультипассов на основании отрицательных результатов ПЦР-тестов, отрицательных результатов экспресс-теста, результатов исследования на наличие антител, деактивируются даже в том случае, если срок действия документов еще не закончился.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Глеб Никитин отметил, что Мультипасс, оформленный на основании вакцинации или перенесенного заболевания, останется действительным. Также теперь срок действия документа составляет: для вакцинированных — 1 год, для переболевших коронавирусом — 6 месяцев.

Напомним, что доступ на массовые мероприятия изменится в Нижегородской области: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности».

Согласно изменениям в указ, попасть на массовые мероприятия теперь можно только при предъявлении QR-кода с ЕПГУ одного из следующих документов: сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации; или при предъявлении активированного «универсального документа посетителя мероприятий» либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа.