Мультипасс 2021 в Нижнем Новгороде: где действуют и для чего нужны. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Очередная партия коронавирусных ограничений озвучена сегодня в Нижегородской области. Новые правила касаются посещения развлекательных учреждений и массовых мероприятий. Теперь их можно будет посещать только с мультипассом. Рассказываем, как действует мультипасс 2021 в Нижнем Новгороде.

Мультипасс – это специальный документ, позволяющий беспрепятственно посещать все массовые мероприятия и развлекательные учреждения в Нижнем Новгороде. Получить его могут те, кто уже сделали прививку или успели переболеть коронавирусом. Для первой группы они будут действовать в течение года, для второй – в течение 6 месяцев. Причем в данном случае речь не идет обязательно о бумажном документе – его можно получить и в электронном виде. В этом случае достаточно будет предъявить телефон со специальным QR-кодом.

- С каждым днем число тех, кто привился от коронавируса, растет, но возможности вакцинации далеко не исчерпаны, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Призываю всех как можно скорее вакцинироваться. Это позволит не только защитить свое здоровье, но и жить полноценной жизнью.

В соответствии с новыми правилами, с 6 октября в регионе меняются правила доступа на массовые мероприятия и условия посещения ряда организаций.

- В Нижегородской области, как и во всей стране, фиксируется рост заболеваемости, - напомнил Глеб Никитин. – При этом мы можем не приостанавливать работу организаций и не запрещать массовые мероприятия, как это делалось в прошлом году. Достаточно ограничить их посещение, чтобы минимизировать угрозу заражения. Для этого понадобится либо сертификат о вакцинации, либо сертификат об иммунизации, либо активированный «Мультипасс».

КОНКРЕТНО

Куда пустят только с мультипассами?

-фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы, спортивные сооружения и объекты спорта

- музеи и зоопарки

- кинотеатры и дельфинарии

- организации, осуществляющие спортивную подготовку и организующих проведение спортивных мероприятий

- театры, оперные здания, мюзик-холлы, концертные залы, цирки, учреждения клубного типа (клубы, дворцы и дома культуры)

- выставки, конгрессы, аттракционы, парки развлечения и детские игровые комнаты.