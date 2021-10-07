Глеб Никитин не исключил введения локдауна в Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глеб Никитин не исключил введения локдауна в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области на своей странице в Instagram.

Сейчас в регионе наблюдается высокий рост заболеваемости. В связи с этим приняли новые меры: усилили контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и в общественном транспорте. По словам Глеба Никитина, мероприятия не запретили, но сделали их безопасными – с ковид-фри зонами.

- Любое ужесточение мер — это нежеланная мера. Помогите нам всем избежать еще более жестких ограничений и тем более локдауна! А при такой динамике возможность его введения уже нельзя исключать. Но все в наших руках!, — отметил Глеб Никитин.

Губернатор также убедительно попросил нижегородцев активнее вакцинироваться. Так, при высокой заразности дельта-штамма коронавируса для достижения общего иммунитета антитела должны быть у 80% населения.

Доступ на массовые мероприятия изменился в Нижегородской области с 6 октября: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности».

- В Нижегородской области, как и во всей стране, фиксируется рост заболеваемости. Вместе с этим у нас есть возможность не приостанавливать работу организаций и не запрещать массовые мероприятия, как это делалось в прошлом году, а ограничить их посещение, чтобы минимизировать угрозу заражения. Для этого понадобится либо сертификат о вакцинации, либо сертификат об иммунизации, либо активированный «Мультипасс», - отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора, в Нижегородской области привита уже почти треть населения. Он также призвал всех жителей региона как можно скорее вакцинироваться.

Напомним, что Мультипассы нижегородцев с антителами аннулируют с 6 октября.

Так, выданные ранее мультипассов на основании отрицательных результатов ПЦР-тестов, отрицательных результатов экспресс-теста, результатов исследования на наличие антител, деактивируются даже в том случае, если срок действия документов еще не закончился.

А также, доступ на массовые мероприятия изменится в Нижегородской области: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности».

Кроме того, Давид Мелик-Гусейнов объяснил отмену мультипассов по тестам на антитела.

Министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейновав поделился важными научными знаниями из научного журнала Journal of Internal Medicine.