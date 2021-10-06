Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2021 1:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 октября 2021 года: Дистанционка для учащихся, удалёнка для сотрудников и еда навынос для общепита

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 6 октября
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 октября 2021 года: Глеб Никитин внёс ряд изменений в указ о режиме повышенной готовности

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 октября 2021 года: Глеб Никитин внёс ряд изменений в указ о режиме повышенной готовности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 602 случая новых заражений коронавирусом – это новый рекорд по числу заболевших. Их число в области превысило 172,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 172 602 жителя.

Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 157 411 человек. За последние сутки выписали 457 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 33 человека. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 6 768 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 500 новых случаев заражения COVID-19.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.

Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ночную работу общепита Нижегородской области ограничили из-за коронавируса

После полуночи кафе и рестораны региона будут работать только навынос (подробности)

Нижегородские работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удалёнку

Глеб Никитин внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности (подробности)

Дистанционку могут ввести в нижегородских школах по решению муниципалитетов

Глеб Никитин внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности (подробности)

Глеб Никитин предложил обязать студентов вакцинироваться от COVID-19

А также поднять охват привитых сотрудников организаций до 80% (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Нижнем Новгороде 2021: последние новости