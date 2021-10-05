Ночную работу общепита Нижегородской области ограничили из-за коронавируса

Ночную работу заведений общепита Нижегородской области ограничили из-за коронавируса. После полуночи, а именно с 00:00 до 06:00, кафе и рестораны региона будут работать только навынос. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Их действие будет временным – с 6 по 31 октября этого года.

– Летом заведения общественного питания работали в достаточно комфортном режиме. Сейчас ситуация усложнилась. Для того чтобы не прийти к принятию радикальных решений, необходимо соблюдать действующие ограничения, – утвердил Глеб Никитин.

Более того, губернатор поручил своим заместителям усилить контроль за соблюдением запрета на проведение банкетов, караоке, корпоративов и всего прочего в кафе или ресторанах региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!