Ночную работу общепита Нижегородской области ограничили из-за коронавируса

Ночную работу заведений общепита Нижегородской области ограничили из-за коронавируса. После полуночи, а именно с 00:00 до 06:00, кафе и рестораны региона будут работать только навынос. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Их действие будет временным – с 6 по 31 октября этого года.
– Летом заведения общественного питания работали в достаточно комфортном режиме. Сейчас ситуация усложнилась. Для того чтобы не прийти к принятию радикальных решений, необходимо соблюдать действующие ограничения, – утвердил Глеб Никитин.
Более того, губернатор поручил своим заместителям усилить контроль за соблюдением запрета на проведение банкетов, караоке, корпоративов и всего прочего в кафе или ресторанах региона.
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