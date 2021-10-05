Дистанционку могут ввести в нижегородских школах по решению муниципалитетов

Дистанционное обучение может вернуться в школы Нижегородской области, начиная с 6 октября. Решения о смене режима обучения будут принимать власти муниципалитетов в зависимости от коронавирусной обстановки в каждом из них. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин.

– В прошлом году в период подъёма заболеваемости в режиме дистанционного обучения работали школы всего региона. Сейчас у нас есть возможность подходить к проблеме более гибко. Муниципалитеты смогут сами принимать решения в зависимости от уровня заболеваемости, – заявил глава региона.

В нижегородском правительстве отдельно отметили, что аналогичные решения возможны по режиму работы в организациях дополнительного образования, организациях, осуществляющих спортивную подготовку, уход и присмотр за детьми, в учреждениях культуры и спорта, учреждениях клубного типа.

– Решение может быть принято как в целом в отношении муниципального образования, так и в отношении отдельных организаций, – обратили внимание власти.

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