Нижегородские работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удалёнку

Работодатели Нижегородской области снова обязаны перевести часть сотрудников на удалённую работу, а именно не меньше 30% от общего числа работников. Соответствующие изменения губернатор региона Глеб Никитин внёс в указ о режиме повышенной готовности. Они вступают в силу с 6 октября.
– Такие требования уже ранее были в указе, но после стабилизации ситуации не продлевались. Сегодня работодатели вновь должны максимально ответственно отнестись к переводу сотрудников на дистанционку, – подчеркнул Глеб Никитин.
Работать из дома должны:
- сотрудники, чьи задачи не требуют непосредственного присутствия на рабочем месте с технической точки зрения;
- непривитые от коронавируса сотрудники.
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