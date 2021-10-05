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Общество5 октября 2021 22:02

Нижегородские работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удалёнку

Глеб Никитин внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Работодатели Нижегородской области снова обязаны перевести часть сотрудников на удалённую работу, а именно не меньше 30% от общего числа работников. Соответствующие изменения губернатор региона Глеб Никитин внёс в указ о режиме повышенной готовности. Они вступают в силу с 6 октября.

– Такие требования уже ранее были в указе, но после стабилизации ситуации не продлевались. Сегодня работодатели вновь должны максимально ответственно отнестись к переводу сотрудников на дистанционку, – подчеркнул Глеб Никитин.

Работать из дома должны:

- сотрудники, чьи задачи не требуют непосредственного присутствия на рабочем месте с технической точки зрения;

- непривитые от коронавируса сотрудники.

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