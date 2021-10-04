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Общество4 октября 2021 16:08

Глеб Никитин предложил обязать студентов вакцинироваться от COVID-19

А также поднять охват привитых сотрудников организаций до 80%
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил обязать студентов вакцинироваться от коронавируса для очного посещения лекций. Кроме того, по мнению главы региона, следует поднять охват привитых сотрудников организаций и предприятий с 60% до 80%:

– Конечно, мы все главные надежды возлагаем на вакцинацию и формирование коллективного иммунитета. Многие люди, к счастью, понимают, что это единственный выход, но, увы, не все, – сказал Глеб Никитин. – И здесь, как мне кажется, также необходимо принимать соответствующие меры.

Перечислив меры, названные выше, губернатор подчеркнул:

– Всё это позволит сохранить работоспособность предприятий, затормозить распространение ковида и значительно снизить его последствия.

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