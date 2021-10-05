Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 октября 2021 года: Глеб Никитин предложил обязать студентов вакцинироваться от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 596 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области достигло ровно 172 тысяч человек.

Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 156 954 человека. За последние сутки выписали 448 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справился 31 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 6 735 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 500 новых случаев заражения COVID-19.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

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