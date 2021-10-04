Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опроверг слухи о своём заражении коронавирусом. Ложные сведения распространились в социальных сетях в последние дни. Министр прокомментировал их в своём Instagram:

– Я не заболел, как пишут и судачат многие. Тест, который я сделал накануне участия в одном из мероприятий, показал сомнительный результат, – заявил Давид Валерьевич. – Мне важно ни в коем случае не стать причиной даже малейшего риска для окружающих. Поэтому было принято единственное правильное решение – изолироваться.

Министр утверждает, что никаких симптомов у него нет, а тест показал незначительные превышения некоторых показателей.

– Возможно, мой организм встретился с вирусной дозой, – допускает Мелик-Гусейнов. – Немудрено было – почти каждый день посещаю красные зоны, где вирусная нагрузка крайне велика.

Более того, министр напомнил всем, кто упомянул его вакцинацию, что:

– После прививки можно заболеть? Можно. Организм сталкивается с вирусом и, если уже есть активный иммунитет, начинает бороться. В моём случае происходит именно это. Прививка не гарантия не заболеть, но она даёт высокую защиту от тяжёлого течения болезни и смерти!

А также Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что медицинские маски необходимо носить, чтобы снизить риск передачи вируса от уже больного человека – здоровому.

– А так как трудно понять, кто болен, если всё происходит бессимптомно, то маска в острый период – обязательна и для больных, и для здоровых.

В заключение министр поблагодарил тех, кто пожелал ему здоровья, и сказал, что следующий ПЦР-тест он сдаст в среду.

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