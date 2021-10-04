Ближайшие дни покажут, прошёл ли пик заболеваемости ковидом в Нижегородской области

Ближайшие дни покажут, прошёл ли пик заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин в ходе президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ под председательством премьер-министра Михаил Мишустина сегодня, 4 октября.
В своём докладе глава региона подчеркнул, что коэффициент распространения вируса немного снизился с начала прошлой недели, то есть примерно с 27 сентября. Сейчас он составляет 1,06, в то время как был 1,08.
– С прошлой среды наблюдаем некоторые признаки стабилизации ситуации. Ближайшие дни станут определяющими для понимания, прошли ли мы пик, – заключил Глеб Никитин.
К октябрю 2021 года зафиксирован рост заболеваемости после её сокращения в июле, августе и первой половине сентября.
Напомним, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали новый рекорд заражения.
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