28 тысяч исследований на коронавирус могут провести нижегородские лаборатории за день

Чуть более 28 тысяч исследований на коронавирус могут провести лаборатории Нижегородской области за один день, а именно 28 036 тестов. Диагностику нового вируса обеспечивают 28 лабораторий. Для их оснащения оборудованием выделили дополнительные средства из федерального и регионального бюджетов. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ под председательством премьер-министра Михаил Мишустина сегодня, 4 октября.

К октябрю 2021 года зафиксирован рост заболеваемости после её сокращения в июле, августе и первой половине сентября. Сейчас коэффицент распространения ковида составляет 1,06. Положительная динамика стала наблюдаться с начала прошлой недели.

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