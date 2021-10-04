Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2021 19:20

28 тысяч исследований на коронавирус могут провести нижегородские лаборатории за день

Диагностику обеспечивают 28 лабораторий
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Чуть более 28 тысяч исследований на коронавирус могут провести лаборатории Нижегородской области за один день, а именно 28 036 тестов. Диагностику нового вируса обеспечивают 28 лабораторий. Для их оснащения оборудованием выделили дополнительные средства из федерального и регионального бюджетов. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ под председательством премьер-министра Михаил Мишустина сегодня, 4 октября.

К октябрю 2021 года зафиксирован рост заболеваемости после её сокращения в июле, августе и первой половине сентября. Сейчас коэффицент распространения ковида составляет 1,06. Положительная динамика стала наблюдаться с начала прошлой недели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!