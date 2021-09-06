Обстановка с лесными пожарами на границе Нижегородской области стабилизировалась. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Обстановка с лесными пожарами на границе Нижегородской области с Мордовским заповедником наконец стабилизировалась. В ГУ МЧС России по региону сообщили, что группировки Ульяновской и Пензенской областей, которые привлекались к тушению возгораний, а также защите ЗАТО Саров, убыли по местам постоянной дислокации сегодня, 6 сентября. Предполагается, что в их участии больше нет острой нужды.
Каждое подразделение было награждено благодарностями Правительства Нижегородской области. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Всего Нижегородский регион покинули порядка 90 человек личного состава и 20 единиц техники. На территории городского округа города Сарова прошло торжественное построение группировки, в котором участвовали представители РФЯЦ ВНИИЭФ и начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.
– Каждое подразделение было награждено благодарностями Правительства Нижегородской области, – поделились в ведомстве. – После вывода данных группировок другая группировка пока остаётся на позициях. Проводится проливка тлеющих очагов, идёт окарауливание.
Группировки Ульяновской и Пензенской областей, привлекавшиеся к тушению возгораний, покинули регион. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области
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