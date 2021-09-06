Обстановка с лесными пожарами на границе Нижегородской области стабилизировалась. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Обстановка с лесными пожарами на границе Нижегородской области с Мордовским заповедником наконец стабилизировалась. В ГУ МЧС России по региону сообщили, что группировки Ульяновской и Пензенской областей, которые привлекались к тушению возгораний, а также защите ЗАТО Саров, убыли по местам постоянной дислокации сегодня, 6 сентября. Предполагается, что в их участии больше нет острой нужды.

Каждое подразделение было награждено благодарностями Правительства Нижегородской области. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Всего Нижегородский регион покинули порядка 90 человек личного состава и 20 единиц техники. На территории городского округа города Сарова прошло торжественное построение группировки, в котором участвовали представители РФЯЦ ВНИИЭФ и начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

– Каждое подразделение было награждено благодарностями Правительства Нижегородской области, – поделились в ведомстве. – После вывода данных группировок другая группировка пока остаётся на позициях. Проводится проливка тлеющих очагов, идёт окарауливание.

Группировки Ульяновской и Пензенской областей, привлекавшиеся к тушению возгораний, покинули регион. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

55 человек оказались в огненном кольце при тушении лесного пожара на границе Нижегородской области

Они отправились на отсекание очага возгорания на границе с регионом, а затем угодили в ловушку (подробнее)

Лесной пожар уничтожил 11 домов в посёлке Стеклянном на юге Нижегородской области

Огонь добрался сюда из Мордовского заповедника, отстоять населённый пункт не удалось (подробнее)

Густой смог накрыл Саров из-за лесных пожаров

Оперативный штаб утверждает, что очагов возгорания на территории самого города нет (подробнее)

1,5 тысячи человек круглосуточно тушат лесные пожары в Нижегородской области

В нижегородских лесах борются с огнём спасатели из 6 регионов России (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!