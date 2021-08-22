1,5 тысячи человек круглосуточно тушат лесные пожары в Нижегородской области. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Около 1,5 тысячи человек участвуют в тушении пожаров на границе Нижегородской области с Мордовским заповедником прямо в эту минуту. В ГУ МЧС России по региону подчёркивают, что борьба с распространением огня не прекращается и происходит круглосуточно. Также отмечено, что среди спасателей присутствуют люди из шести регионов страны.

Семь боевых участков создали на территории Нижегородской области для тушения огня и недопущения его распространения: два участка находятся с западной и пять – с восточной стороны.

– Дополнительно привлечены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по городу Москве, Московской, Ульяновской, Владимирской, Пензенской и Рязанской областям. Задействованы силы Росгвардии и Министерства обороны РФ, – информируют в ведомстве. – На месте тушения пожара развернут насосно-рукавный комплекс от Ногинского спасательного центра МЧС России "ШКВАЛ", комплекс "ВОДОЛЕЙ", задействованы пожарные поезда и авиация.

В том числе используются наземные группировки и беспилотные летательные аппараты для мониторинга обстановки в лесу. Площадь активного горения составила 3 гектара на момент 07:00 сегодня, 22 августа.

Спасатели прикладывают все усилия, чтобы не допустить переход огня на населённые пункты:

- посёлок Стеклянный;

- посёлок Берещино;

- деревня Берещино;

- Лесозавод;

- Первомайск;

- деревня Конновка.

За последние сутки силами авиации сбросили 612 тонн воды за 76 сбросов. Также в тушении участвует свыше 212 единиц техники.

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