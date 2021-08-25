55 человек оказались в огненном кольце при тушении лесного пожара на границе Нижегородской области. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

55 пожарных и военнослужащих оказались в огненном кольце при тушении пожара в Мордовском заповеднике на границе с Нижегородской областью 23 августа. Следует сказать сразу, что в настоящий момент им помогли вырваться из оцепления и с каждым из угодивших в ловушку всё в порядке. В ГУ МЧС России по региону поделились подробностями спасения полсотни человек, окружённых огнём.

Тёмное время суток и сильное задымление значительно осложняли спасение людей. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Около 19:00 23 августа военнослужащие Министерства обороны и сотрудники МЧС России, а также 18 единиц техники отправились на отсекание очага возгорания в одном из кварталов Мордовского заповедника. Эта зона как раз находится на границе с Нижегородским регионом.

– Внезапно поднялся ветер, и огонь перешёл в верховой пожар, который стал стремительно распространяться на большие площади, молниеносно окружив группировку, – рассказали в МЧС. – Люди с техникой оказались замкнуты в кольце пламени и отрезаны от путей эвакуации. Основной целью теперь стала попытка найти выход из огненной западни. Первоочерёдной задачей стало не подпустить огонь вплотную к людям и технике.

В тушении пожаров участвуют авиация, пожарные поезда, комплексы "Шквал"и "Водолей". ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Деревья стали вырубать по внутреннему краю горящего кольца. Отмечено, что таким образом, "благодаря слаженным действиям и невероятным усилиям", верховой огонь удалось локализовать.

Но это не помогло устранить другую угрозу – низовое горение, отчего вокруг распространялось сильное задымление.

Огонь прошёл уже 10 тысяч гектаров Мордовского заповедника. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

– Ближе к ночи ветер стих, дым стал сгущаться, и необходимо было как можно быстрее выбираться из огненного плена, – передали сотрудники МЧС.

Вторая группировка пожарных и спасателей выдвинулась на вызволение застрявших в западне коллег.

– Для локализации возгорания на путях отхода на подмогу была направлена автоцистерна и тяжёлая техника. Спасатели стали прорываться к огненному кольцу.

55 человек отправились отсекать очаг возгорания на границе с Нижегородским регионом. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В ведомстве подчеркнули, что тёмное время суток и плохая видимость в результате задымления сильно осложняли ситуацию.

– Но, несмотря на это, неимоверными усилиями удалось проложить путь для эвакуации людей и техники. Дорога была очищена от горящего сухостоя и поваленных деревьев – разборка проводилась буквально вручную в условиях нулевой видимости, когда за спинами стеной стоял огненный фронт. Вдоль "тропы спасения" были локализованы очаги возгорания, – доложили в МЧС.

Люди и техника были эвакуированы на безопасное расстояние спустя ещё несколько часов ценой колоссального труда. Не пострадал ни одним человек! А также ни одна единица техники. Всего этого удалось достичь благодаря смелым и решительным действиям, благодаря профессионализму спасателей и пожарных.

Ни один человек не пострадал. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

По последним данным от вчера, 24 августа, огонь прошёл уже 10 тысяч гектаров Мордовского заповедника. Населённым пунктам Нижегородской области ничто не угрожает. Помимо пожарных и авиации, к борьбе с огнём подключены три пожарных поезда, а также мощные комплексы "Водолей" и "Шквал".

В ликвидации пожаров участвуют 1200 человек и около 300 единиц техники.

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