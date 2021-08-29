Густой смог накрыл Саров из-за лесных пожаров Фото: СОЦСЕТИ

Жители ЗАТО Саров снова бьют тревогу в социальных сетях: город заволокло густым смогом сегодня утром, 29 августа. В том числе местные жители поделились фотографиями, снятыми из окон жилых домов, поскольку мало кто спешит выйти из дома в таких условиях. Соседние здания на этих фото уже расплываются в густой дымке. На одном из кадров даже запечатлён курьер в защитной маске прямо на улице.

Курьер надел защитную маску, чтобы выйти на улицу. Фото: СОЦСЕТИ

"Нет, это не туман" – обозначил автор одной из публикаций, описывая положение в городе. Конечно же, жителей стал тревожить вопрос: не подобрался ли огонь вплотную к Сарову при такой степени задымления? Оперативный штаб по ситуации с лесными пожарами сообщил: очагов пожара на территории Сарова и окрестных участках нет. На территории Первомайска возник один очаг за прошедшие сутки.

Оказалось, что задымление связано с изменением направления ветра. Фото: СОЦСЕТИ

– Угрозы населённым пунктам нет, – добавили в пресс-службе РФЯЦ-ВНИИЭФ. – Сильное задымление в городе связано с изменением направления ветра. В настоящее время Центр эпидемиологи проводит мониторинг состава воздуха.

А также в ведомстве проинформировали, что вчера, 28 августа, авиация сбросила порядка 500 тонн воды на очаги лесных пожаров.

– Для мониторинга обстановки проводится авиапатрулирование беспилотниками и бортом от Министерства лесного хозяйства.

Угрозы населённым пунктам нет. ФОТО: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ

Наш источник в городе Сарове сообщил, что к середине дня смог значительно рассосался.

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