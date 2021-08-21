Лесной пожар уничтожил 11 домов в поселке Стеклянном на юге Нижегородской области

Пожар в Первамайском районе было видно из Сарова. Фото: СОЦСЕТИ

Лесной пожар, распространившийся из Мордовского заповедника на территорию Нижегородской области, добрался до населенных пунктов - этому способствовал сильный ветер. 20 августа в поселке Стеклянном Первомайского района сгорели 11 домов.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области, один из них - дачный дом, принадлежность еще десяти домов устанавливается.

Уже который день жители южных районов задыхаются от едкого дыма. Фото: СОЦСЕТИ

- Погибших и пострадавших нет благодаря своевременной эвакуации населения, - подчеркнули в ведомстве. - По состоянию на 21 августа пожар в Стеклянном локализован. С огнем боролись 254 человека и 59 единиц техники. Запланировано применение авиации: вертолета МИ-8 и МИ-26.

Ситуация с лесными пожарами на границе Нижегородской области и Мордовии остается напряженной вот уже третью неделю. Периодически в пограничных районах вводится режим ЧС для мобилизации сил и средств, накануне борьба с огнем велась в Сарове, где на территории города было зафиксировано несколько очагов возгорания. Из-за этого даже было приостановлено железнодорожное сообщение c городом.

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Местные жители жалуются на сильное задымление на территории города. С самого утра весь город затянуло дымом, теперь не видно даже солнца. На улице летают хлопья пепла, дышать становится все труднее из-за сильного запаха гари (подробности).