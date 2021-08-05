«Сделаны из склеенных обрезков дерева»: Новые скамейки в Автозаводском районе ломаются под весом сидящих

Лавочки разламываются в месте склейки брусков. Фото: Александр Мячурин

Нижний Новгород заметно преобразился к своему 800-летию. Самые масштабные изменения произошли и происходят в историческом центре: здесь ремонтируют дороги, благоустраивают общественные пространства, реставрируют достопримечательности. Понятно, что к празднику приводят в порядок в первую очередь лицо города – места, наиболее привлекательные для туристов и гостей. Однако отголоски предпраздничной суеты докатились и до районов.

Так, например, на Автозаводе этим летом в сквериках появились новые скамейки, чему местные жители поначалу были очень рады. Ведь новых лавочек здесь не было со времен мэрства Вадима Булавинова, при котором по всему Нижнему Новгороду были установлены железные скамьи и урны с надписью «За чистый город». Лавочки эти кое-где еще остались, но их было мало, да и внешний вид оставлял желать лучшего.

Новые скамейки появились на нескольких улицах Автозаводского района. Фото: Сергей Жидков

Недолго музыка играла

Современные скамейки и урны появились на улицах Прыгунова, Южное шоссе, Ильича, Львовская, Бусыгина, Дьяконова и другие. Однако радость людей была недолгой: скамейки не продержались и пары недель. Бруски основания скамеек, на которых сидели люди, начали просто ломаться пополам – многочисленные фотографии этого печального зрелища есть в соцсетях.

Конечно, можно подумать, что вандалы ходят по всему району и ломают скамейки, но скорее всего, дело не в хулиганах, а в качестве самих лавочек.

- На них когда садишься вдвоем или втроем – чувствуется, как прогибаются эти деревяшки. Сидишь и думаешь: выдержит она или сломается? - говорит жительница проспекта Ильича Ольга Удалова.

Рушатся новые лавочки одинаково: бруски ломаются аккурат в месте склейки – это хорошо видно на фотографиях. То есть это не цельные деревянные бруски, а склеенные. Многие удивляются, как вообще из такого материала можно делать уличную мебель.

Скамейки ломаются в месте склейки. Фото: Александр Мячурин

- Склейка клеёного бруса на жаре рассыхается и разрушается. Не верите - купите на рынке брусок и оставьте на жаре на пару дней - увидите, что будет. Только из цельного такие вещи нужно делать. Ну и помассивнее, конечно, – говорит нижегородец Сергей Носырев.

- Видно же, что дешманские скамейки. Сделаны из обрезков дерева, склеенных между собой. Да и к брусчатке присверлено так себе, - написал Александр Мячурин, опубликовавший в интернете фотографии сломанной лавочки с улицы Дьяконова.

Контракт на миллион

Как рассказали в администрации Автозаводского района, установкой лавочек занимался некий ИП Бронников И.А, с которым был заключен муниципальный контракт еще в мае. По условиям договора подрядчик установил 75 лавочек, а точнее, парковых диванов – так гордо именуются они по документам. О цене скамеек в администрации умолчали, однако эту информацию нам удалось найти на сайте госзакупок.

Согласно порталу госзакупок, стоимость контракта, заключенного с ИП Бронников И.А., составила 1 млн 130 тысяч рублей. Нетрудно посчитать, что одна такая скамейка обошлась бюджету в 15 тысяч вместе с установкой.

Сломанные скамейки были замечены на улице Дьяконова, проспекте Ильича, Южном шоссе. Фото: Надежда Горащенкова

Сайта предпринимателя, на котором можно было бы посмотреть весь ассортимент, найти не удалось. Известно, что он зарегистрирован в ФНС Волгограда, и основным его видом деятельности является полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области.

Судя по истории на сайте госзакупок, ИП Бронников И.А. сотрудничает с нижегородскими властями не первый год. В 2017-2018 годах предприниматель поставлял сувенирную продукцию для Заксобрания Нижегородской области, участвовал в других аналогичных тендерах. В этом году он занимается поставкой малых архитектурных форм для города Сарова.

Подрядчик починит?

В районной администрации уверяют, что на сегодняшний день выявлено восемь сломанных лавочек, но по многочисленным сообщениям и фотографиям в соцсетях складывается ощущение, что их куда больше.

- Они везде сломаны, где их поставили. Дьяконова, Львовская и много где по городу. На Дьяконова были железные лавочки - да грязные, старые. Но не ржавые, и им сносу не было бы, если бы такие же поставили, – уверена жительница Автозаводского района Валентина Глазкова.

Место разлома.

Как сообщили «Комсомолке» в Автозаводской администрации, все поломки должны устранить в ближайшее время.

- Администрация Автозаводского района направила обращение в адрес подрядной организации ИП Бронников И.А. о выполнении работ по устранению выявленных недостатков в срок до 16.08.2021, - заявили в пресс-службе мэрии.

Кстати, это далеко не первый случай, когда подрядчику, задействованному в благоустройстве Нижнего Новгорода, приходится исправлять свою работу. Стоит вспомнить только многострадальную плитку на Покровке, ограждение на Звездинке или поржавевшие урны в сквере на проспекте Ленина.

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