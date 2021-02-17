Поржавевшие урны в новом сквере на Заречке заменят весной 2021 года

Урны покрылись ржавчиной всего за каких-то четыре месяца. Фото: паблик "Ленинский Live"

Очередная «ржавая» история произошла в Нижнем Новгороде. Только недавно мы рассказывали о поржавевшем декоративном заборе в сквере на Звездинке, который пришел в негодность буквально за пару месяцев, как подобная ситуация случилась в новом сквере около гостиницы «Заречная» в Ленинском районе.

Местные жители в соцсети сообщают, что металлические урны, установленные в обновленном сквере на проспекте Ленина, покрылись коррозией.

«Сильное огорчение вызвали урны. Не прошло и полугода, как все серые урны покрылись рыжими пятнами в той или иной степени. Уцелели несколько чёрных урн и оригинальные велопарковки», - пишет нижегородка в группе «Ленинский Live» «Вконтакте».

В администрации Нижнего Новгорода заявили, что урны будут заменены подрядчиком по гарантии весной этого года.

«Администрация Ленинского района в адрес подрядной организации ООО «Ромэдстрой-НН», выполняющей работы по программе «Формирование комфортной городской среды», направила письмо о замене данных элементов благоустройства в рамках гарантийных обязательств. Работы будут выполнены весной 2021 года», - сообщили «Комсомолке» в мэрии.

При этом пресс-службе уточнили, что в случае, если высаженные растения погибнут, они будут также компенсированы в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, сквер около гостиницы «Заречная» открыли после благоустройства в октябре 2020 года. Территория была выбрана нижегородцами для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».