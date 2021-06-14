Забытая набережная: Разрушенным наследием ЧМ-2018 в районе стадиона «Нижний Новгород» заинтересовалась прокуратура

Волжская набережная утопает в мусоре. Фото: Сергей Сергеев

Прокуратура Канавинского района начала проверку содержания территории в районе стадиона «Нижний Новгород», благоустроенной в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает телекомпания «Волга».

В частности, речь идет о Волжской набережной и Мещерском озере. Несмотря на то, что благоустройство этих пространств проводилось всего три года назад, многое уже пришло в негодность.

На набережной образовались провалы, лестницы начали разрушаться, смотровая площадка утопает в мусоре, а зеленые насаждения попросту засохли – местные жители говорят, что их сажали прямо в строительный мусор, поэтому они и не стали расти.

«Набережная вообще не убирается! На половине набережной вообще отсутствуют урны, а там, где они есть — забиты до верха. Зимой не чистили, сейчас не подметают. Фонари уже года три в таком состоянии», - рассказывает местный житель Сергей Сергеев.

В администрации Канавинского района заявили, что о проблеме знают и пообещали разобраться со сложившейся ситуацией.

«Предъявим претензии подрядной организации, осуществлявшей строительство данных элементов - это два провала на Волжской набережной, неудовлетворительные ступеньки и дополнительные элементы. До 1 июля провалы будут устранены», - сказал заместитель главы администрации Канавинского района Александр Вовненко.

Не помешало бы уделить внимание и Мещерскому озеру, прибрежная зона которого завалена мусором, а установленные на берегу некоторые объекты пришли в негодность.

Наследием ЧМ-2018 – вернее, его ненадлежащим содержанием – уже заинтересовалась прокуратура.

«Прокуратурой Канавинского района организована и проводится проверка, по результатам которой при наличии к тому оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заявили в ведомстве.