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Подрядчик восстановит ограду сквера на Звездинке по гарантии

Работы будут проведены, как только позволит погода
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Деформация секций и следы коррозии были обнаружены на ограде сквера на Звездинке в Нижнем Новгороде еще в конце января. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в администрации Нижегородского района.

- Все эти недочеты были выявлены в ходе проверки по вопросам содержания общественных пространств, которые регулярно проводятся в рамках нового проекта #Наведемпорядокврайоневместе, - рассказали в администрации.

По данным администрации, при наступлении благоприятных погодных условий подрядчик сразу приступит к восстановлению ограждения. Все работы будут выполнены по гарантии.

Напомним, накануне в социальных сетях обсуждалась появившаяся ржавчина на ограждении благоустроенного сквера.