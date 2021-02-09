Подрядчик восстановит ограду сквера на Звездинке по гарантии

Деформация секций и следы коррозии были обнаружены на ограде сквера на Звездинке в Нижнем Новгороде еще в конце января. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в администрации Нижегородского района.

- Все эти недочеты были выявлены в ходе проверки по вопросам содержания общественных пространств, которые регулярно проводятся в рамках нового проекта #Наведемпорядокврайоневместе, - рассказали в администрации.

По данным администрации, при наступлении благоприятных погодных условий подрядчик сразу приступит к восстановлению ограждения. Все работы будут выполнены по гарантии.

Напомним, накануне в социальных сетях обсуждалась появившаяся ржавчина на ограждении благоустроенного сквера.