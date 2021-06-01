Не прошло и 4 года: Власти рассказали, почему пришлось заново ремонтировать Театральную лестницу

Последний раз театральную лестницу ремонтировали осенью 2017 года. Фото: Яндекс. Карты

В Нижнем Новгороде на днях начался ремонт Театральной лестницы, расположенной на Зеленском съезде. Здесь будут заменены ступени, восстановлена штукатурка, обновлены опоры освещения, а также установлена архитектурная подсветка. На реконструкцию направлено почти два миллиона рублей.

Внимательные нижегородцы в недоумении: Как?! Ведь не так давно эту лестницу уже ремонтировали – также обновляли и ступеньки, и штукатурку… И вот опять двадцать пять!

Действительно, ремонт здесь был осенью 2017 года – Театральную лестницу приводили в порядок перед Чемпионатом мира по футболу. Тогда на ремонт из городского бюджета направили около 1 миллиона рублей в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» в 2017-2019 годах. 25 августа 20217 года по итогам электронного аукциона был выбран подрядчик – ООО «КомплексстройПлюс».

По условиям контракта его сотрудникам предстояло заменить ступени, выровнять площадки и вымостить их гранитом, отремонтировать штукатурку гладких фасадов и покрасить их. Все было сделано точно в срок, приемка прошла успешно.

Но, увы, красивая обновленная лестница радовала нижегородцев недолго: прошло всего лишь три с половиной года, и она снова стала нуждаться в ремонте. И это при том, что по условиям договора подрядчик давал гарантию на свои работы – 5 лет. Так почему бы чиновникам не обратиться к подрядчику по вопросу исполнения своих обязательств, - резонно спросите вы? Они бы рады, да фирма их игнорирует. Об этом «Комсомолке» рассказали в администрации Нижегородского района.

«Нами было направлено выполнявшей работы в 2017 году подрядной организации обращение о проведении ремонта по гарантийным обязательствам, но ответ от нее не был получен», - заявили в районной администрации.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «КомплексстройПлюс» работает с 2002 года. Основным видом деятельности компании является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. По данным сети деловых коммуникаций СБИС, фирма принимала участие в 313 торгах, из них выиграла 134. Основным заказчиком является администрация Нижнего Новгорода. Так, например, в 2018 году компания также выигрывала тендер на вырубку деревьев и обрезку зеленых насаждений в Нижегородском районе.

Что касается некачественного ремонта Театральной лестницы, то администрация района не собирается спускать это подрядчику с рук, этим вопросом уже занимаются юристы.

«В настоящее время администрация Нижегородского района намерена обратиться в судебные органы с целью взыскания денежных средств», - уточнили «КП – Нижний Новгород» в администрации Нижегородского района.

Мы попытались разузнать о причинах молчания у самого подрядчика: быть может, это какое-то недоразумение? Однако сайта у ООО «КомплексстройПлюс» нет, а по телефонам, которые удалось найти в интернете, дозвониться не получилось.

Кстати, это далеко не первый случай, когда подрядчику, задействованному в благоустройстве Нижнего Новгорода, приходится исправлять свою работу. Стоит вспомнить только многострадальную плитку на Покровке, ограждение на Звездинке или поржавевшие урны в сквере на проспекте Ленина.

Справка «КП»

Театральная лестница на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде была построена в 1945-1946 годах немецкими военнопленными. Внешне она напоминает знаменитую Чкаловскую лестницу, только меньше размером. Свое название она получила из-за соседства с одноименной площадью с расположенным на ней Нижегородским театром драмы. С театральной лестницы открывается удивительной красоты вид на Лыкову Дамбу.