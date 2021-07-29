Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 июля 2021 года: Выздоровевших в регионе больше 126,5 тысячи человек
Фото: Иван МАКЕЕВ
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 544 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 140 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 139 947.
Число выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 126 593 человека. За последние сутки выписали 482 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 4 984 жителя региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние два месяца обороты заболеваемости значительно возросли.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, по данным от 26 июля, уже более 700 тысяч жителей региона привились от ковида.
Тем же днём в Нижегородскую область поступила вакцина "Спутник Лайт".
Срок обязательной вакцинации в регионе продлили до 30 августа.
А также вчера, 27 июля, в Нижегородской области установили новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом: 539 человек.
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