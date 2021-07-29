Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 июля 2021 года: Выздоровевших в регионе больше 126,5 тысячи человек Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 544 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 140 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 139 947.

Число выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 126 593 человека. За последние сутки выписали 482 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 4 984 жителя региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние два месяца обороты заболеваемости значительно возросли.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, по данным от 26 июля, уже более 700 тысяч жителей региона привились от ковида.

Тем же днём в Нижегородскую область поступила вакцина "Спутник Лайт".

Срок обязательной вакцинации в регионе продлили до 30 августа.

А также вчера, 27 июля, в Нижегородской области установили новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом: 539 человек.

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