В Нижегородской области продлили срок обязательной вакцинации до 30 августа

В Нижегородской области продлили сроки обязательной вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области продлили срок обязательной вакцинации. Если ранее представителям ряда профессий необходимо было сделать прививку от коронавируса до 25 июля (хотя бы первый компонент), то теперь они получили отсрочку до 30 августа. Исключение составляют сотрудники сферы образования: им необходимо пройти иммунизацию до 20 августа. Соответствующие изменения были внесены в постановление главного санитарного врача Нижегородской области 23 июля.

Кроме того, в обязательный список для вакцинации вошли сотрудники сферы гостиничных услуг и услуг временного содержания, работники сферы доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской. Организация вакцинации возложена на плечи работодателя: он должен обеспечить и проконтролировать иммунизацию не менее 60% от численности сотрудников из групп риска.

«Требование об обязательной вакцинации не распространяется на лиц, имеющих противопоказание к профилактической прививке. Кроме того, нижегородцам, имеющим антитела к новой коронавирусуной инфекции, необходимо принимать решение о вакцинации после консультации с врачом», - пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область поступила вакцина "Спутник Лайт".