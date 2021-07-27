Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Нижегородскую область 26 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» поступила в медицинские учреждения Нижегородской области. Об этом 26 июля сообщил министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

«В Нижегородскую область пришло 18852 доз вакцины «Спутник Лайт», - написал министр.

Вместе с тем он предупредил, что новый препарат предназначается не всем пациентам.

«Вакцина будет использована для ревакцинации и для вакцинации ранее переболевших», - подчеркнул он.

«Спутник Лайт» - «облегченная» однокомпонентная вакцина, которая построена на аденовирусе 26-го типа. Для выработки иммунитета достаточно одной прививки. При использовании «Спутник Лайт» иммунитет начинает формироваться через неделю и дойдет до максимальных показателей через 3 - 4 недели после вакцинации.

Отметим, что это первая поставка «Спутник Лайт» в Нижегородскую область. Ранее жителям региона были доступны лишь «Спутник V», «ЭпивакКорона» и «Ковивак».