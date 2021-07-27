Рекордные 539 новых случаев коронавируса выявили в Нижегородской области

По данным на 27 июля, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 138 тысяч человек. За последние сутки в регионе выявили рекордные 539 новых случаев заражения. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

По числу новых заражений Нижегородская область остается на четвертом месте в стране, уступая только Москве (2 623), Санкт-Петербург (1 923) и Московская область (1 973).

При этом, к сожалению, растет и печальная статистика. За последние сутки от коронавируса в Нижегородской области скончались еще 27 человек. Общее число жертв пандемии в регионе составило 4956 человек.